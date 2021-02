Kick Off : pour l'amour d'un ballon... qui ne colle pas au pied du joueur !

Plus gênant encore la fameuse conduite de balle « à la Kick Off » est oubliée pour quelque chose de plus accessible, mais aussi de terriblement quelconque. Malgré des critiques plus que mitigées et un succès commercial dont on peut douter, Steve Screech et Anco ont continué sur leur lancée, avec Kick Off 96, Kick Off 97, Kick Off 98, Kick Off World et Kick Off 2002 avant que le décès d’Anil Gupta mette un terme brutal aux activités d’Anco. Cette disparition signa la fin de la franchise qui, de toute façon, n’avait plus rien à voir avec le mythe sorti en 1990.