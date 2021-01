Double Dragon 2: The Revenge sur Nintendo NES : les Fréro Delabagarre...

À la fin de l'année 1990, les (jeunes) joueurs que nous étions accueillent donc ce Double Dragon 2 : The Revenge, à la fois étonnant et bigrement attrayant. « Etonnant » car à l’époque, Double Dragon premier du nom n’est tout simplement pas disponible en France, et n’arrivera qu’un peu plus tard. « Attrayant » car le jeu dispose d'une jaquette extraordinaire pour les mirettes, et promet de nous placer dans la peau des frères Billy et Jimmy Lee, dont la mission sera d’éradiquer gang des Shadow Warriors, ces derniers ayant eu l'outrecuidance d'assassiner Marian, la petite amie de Billy.