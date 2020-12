Road 96 : on en sait plus sur le jeu de road trip procédural développé à Montpellier

Pourtant, le studio montpelliérain ne manque pas de ressources pour offrir cet aspect léché à Road 96. Pour la motion capture, toute l’équipe a été mise à profit. Chaque membre du studio interprète un personnage du jeu. Et pour les animations faciales ? « On utilise un iPhone », lance Yoan Fanise à VentureBeat. « L’iPhone 10 (sic) a une très bonne reconnaissance faciale, et nous avons construit quelque chose par dessus avec Unity […] Nous avons trouvé des façons abordables et malignes d’avoir de la mocap [motion capture, ndlr] et des animations de qualité. Sans cela, nous n’aurions pas pu mettre autant d’émotion [dans le jeu] ».