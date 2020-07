La suite de l'acclamé There Is No Game arrivera sur Steam début août

En 2015, There Is No Game, jeu vidéo vainqueur de la Construct Game Jam, faisait sensation avant d'être testé par des milliers de joueurs. Aujourd'hui disponible gratuitement, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas testé à l'époque (sur Steam, notamment), ce titre, aussi récompensé qu'atypique, embraye sur un nouvel opus beaucoup plus ambitieux : There Is No Game : Wrong Dimension, toujours développé par le petit studio français Draw Me A Pixel.

Attendu pour le 6 août prochain sur la plateforme de Valve à un prix encore inconnu, l'oeuvre se dévoile dans un trailer qui donne une idée de ce qui attend le joueur dans ce… « non jeu ». Comme avec son prédécesseur (avec qui il partage le concept, mais pas véritablement le scénario), il s'agira d'aller à l'encontre d'un narrateur martelant qu'il n'y a pas de jeu ici, ce qui vous demandera d'interagir avec le décor, de manière souvent imprévue, pour progresser. Le titre se présente lui-même comme un point and click humoristique, et il est effectivement difficile de trouver une meilleure description.

Beaucoup plus long et varié que le premier jeu (je vous recommande d'ailleurs, si ce n'est pas déjà trop tard, de ne pas regarder le trailer et d'y jouer à l'aveugle pour garder toute la surprise), There Is No Game : Wrong Dimension est une véritable pépite d'écriture et d'humour, et ce dès sa page Steam. Ajoutez à cela un doublage soigné et des références à foison, et vous obtenez un titre qu'il semblerait dommage de manquer.