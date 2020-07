Neuf ans après, Star Wars The Old Republic débarque sur Steam

Près de neuf ans plus tard et alors que de nombreux autres MMRPG ont fermé boutique, l'histoire se poursuit pour le jeu de Bioware. L'an dernier, Electronic Arts a même indiqué que Star Wars The Old Republic avait dépassé le milliard de dollars de revenus.

Alors que l'éditeur a décidé de rejoindre la plateforme Steam, Star Wars The Old Republic est lui aussi du voyage. Ce sont les développeurs eux-mêmes qui l'annoncent en confirmant, bien sûr, que le crossplay entre Steam et le lanceur historique est au menu.

Des développeurs qui soulignent également que des succès à débloquer vont suivre prochainement et qu'ils prendront en compte les actions déjà réalisées par les joueurs. Enfin, les souscriptions pourront se faire directement depuis Steam avec les classiques formules d'abonnement sur 30, 60, 90 et 120 jours.