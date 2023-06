Steam : vous n'êtes pas prêt pour cette grosse mise à jour !

Ensuite, Valve a apporté de nombreuses améliorations à l'overlay vieillissant de Steam. Toujours accessible par le raccourci Maj+Tab, celui-ci profite d'une nouvelle interface, d'options de personnalisation, d'une barre d'outils et de nouvelles fonctionnalités. On parle ici surtout d'un système de notes, où il est possible d'intégrer des images et du texte. Ces notes sont synchronisées sur votre compte et accessibles en dehors de l'overlay.