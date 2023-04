Steam : découvrez la nouvelle interface en jeu, bientôt sur vos écrans

Ce qui a particulièrement retenu notre attention dans cette mise à jour de la version bêta du client bureau Steam, c'est l'application Notes, teasée par l'image en introduction de cet article. Il sera donc possible de littéralement coller un Post-it directement en jeu et de l'annoter à tout instant. Ces notes pourront ensuite être retrouvées même en dehors du jeu, sur votre page de détails, et synchronisées sur tous les appareils liés à votre compte Steam.