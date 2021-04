Steam met à jour l'interface de son magasin pour une meilleure navigation dans son catalogue

Comme souvent dernièrement, la dernière mise à jour de Steam est arrivée après plusieurs mois de tests au sein de Steam Labs, la zone où Valve (et les joueurs qui le souhaitent) testent des modifications et ajouts avant de les intégrer ou non. Aujourd'hui, il est question de plusieurs changements sur la page d'accueil du magasin de Valve.

Plus exactement, c'est surtout le bandeau de menus tout en haut de la page qui a été revu. On retrouve principalement deux entrées, à savoir « Nouveautés et tendances » et « Catégories ».

Via cinq sous-menus, la première permet comme son nom l'indique de rapidement voir les jeux populaires et récents, mais aussi les meilleures ventes, les promotions en cours, les mises à jour récentes ou encore les titres à venir. Chacun dispose de sa propre URL pour, par exemple, les mettre en favoris.