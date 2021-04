Samurai Gunn 2 annonce et détaille son accès anticipé pour cet été

Si l'on peut toujours compter sur un mode versus jusqu'à quatre joueurs à travers neuf niveaux au lancement, Samurai Gunn 2 va surtout ajouter un mode aventure en coopération. En local ou en ligne, en solo ou avec des amis, il faudra tenter d'aller au bout des niveaux proposés en utilisant des bonus, armes et une mystérieuse malédiction.

Chaque samurai dans cette suite sera d'ailleurs doté de capacités uniques (invisibilité, course sur les murs, balles explosives…), contrairement au premier opus où tous les combattants étaient identiques et n'avaient que leur lame et leur unique balle pour se battre (d'ailleurs, ils ici auront trois balles et pourront « avaler » une balle en fonçant droit dedans). Parmi les combattants, on relèvera d'ailleurs les présences des personnages Ana de Spelunky 2 et le héros de Minit.

Enfin, outre la présence de Doseone à la musique, relevons enfin l'existence d'un comics Samurai Gunn par Valentin Seiche, dont le premier des six chapitres sera disponible au lancement du jeu.