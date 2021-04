Le Xbox Live Gold n'est plus obligatoire pour jouer en ligne aux free-to-play

En effet, la firme de Redmond a officialisé qu'il n'est désormais plus obligatoire de souscrire au Xbox Live Gold pour jouer en ligne aux différents free-to-play de l'écosystème Xbox. Ainsi, une fois un titre téléchargé, la partie pourra tout de suite commencer. Au total, 50 jeux sont concernés par cette nouvelle mesure.



En plus des trois cités au début de cet article, nous retrouvons plusieurs grands noms comme Warframe, World of Tanks, Apex Legends , Skyforge, Dauntless et Call of Duty: Warzone . Cette totale gratuité devrait aussi être appliquée aux futurs free-to-play qui débarqueront sur Xbox.