Xbox Game Pass : Fable I et III, Destroy All Humans! et trois autres jeux d'ici fin avril

MLB The Show 2021, la dernière édition du jeu de baseball estampillé MLB, est d'ores et déjà disponible via le Cloud et sur consoles.

Phogs, un jeu indépendant supporté par le programme ID@Xbox nous permettant d'incarner un duo de chiens dans un puzzle-game bien loufoque, sera disponible demain, le 22 avril, uniquement sur PC.

Second Extinction, dans un format Accès Anticipé, également supporté par le programme ID@Xbox, dans lequel nous devons abattre des hordes de dinosaures dans un style fort similaire à Left 4 Dead, sera disponible le 28 avril sur le Cloud, consoles et PC.

Destroy All Humans!, le bac à sable nous mettant dans la peau d'un extraterrestre cherchant à dominer la Terre et à kidnapper des vaches, sera disponible le 29 avril sur le Cloud, consoles et PC.

Enfin, l'excellent Fable premier du nom, en édition Anniversary, et Fable III, le petit dernier royal de la célèbre franchise de Peter Molyneux, feront leur entrée le 30 avril sur le Cloud, exclusivement.