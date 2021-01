Steam aide les éditeurs de jeu à publier plus facilement les notes de mise à jour

Celui-ci se trouve sur la page du magasin des jeux dans le cadre « Annonces et événements récents », et indique à quelle date ce dernier billet a été mis en ligne. Notez que les annonces plus importantes (promotions, annonce d'un DLC, etc.) auront toujours la priorité sur ces billets de mises à jour, même s'ils seront plus nombreux à l'avenir.

Ces changements font spécialement sens pour Steam, qui est aujourd'hui quasiment la seule plateforme sur PC à proposer des notes de mises à jour pour ses jeux, obligeant souvent les joueurs chez la concurrence à venir sur Steam pour connaître le contenu de mises à jour.