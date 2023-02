Elden Ring : une extension arrive ! À quoi faut-il s'attendre ?

Il y a quelques jours, le 25 février très précisément, on célébrait le premier anniversaire d'Elden Ring, le jeu signé From Software qui fut hissé au rang de « GOTY » fin 2022 lors des Game Awards. Le jeu édité par Bandai Namco a reçu un accueil plus que chaleureux de la part des critiques comme des joueurs, avec plus de 20 millions d'unités écoulées dans le monde.