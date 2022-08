Enfin une nouvelle app Steam à venir sur iOS et Android, découvrez-la en bêta

Comme on pouvait s'y attendre, l'application mobile Steam profite d'un look totalement repensé. Le design vieillissant de la version 2015 appartient enfin au passé ! Une connexion via un simple QR Code a également été ajoutée, tout comme la prise en charge du multicompte. Le système de notifications profite également de quelques améliorations, et la bibliothèque a subi une véritable refonte.