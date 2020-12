Stadia est enfin disponible sur iOS grâce à une Web app officielle dédiée

Pour rappel, les règles de l’App Store interdisent la publication d’applications de Cloud gaming, à moins que chaque jeu compris dans l’offre ne soit publié indépendamment sur son magasin d’applications. Une drôle de politique, qui empêche de facto les Xbox Game Pass Ultimate, Amazon Luna, Google Stadia ou NVIDIA GeForce Now de trouver leur place sur l’App Store.

Mais comme GeForce Now justement, qui depuis quelques semaines est accessible sur iOS via un navigateur, Google publie aujourd’hui sa propre Progressive Web App pour s’offrir à ses utilisateurs possédant un appareil à la pomme.

Tout ce qu'ils ont à faire, c’est se rendre à l’adresse stadia.google.com depuis le navigateur Safari et de se connecter à son compte. D’après 9to5Google, il vaut mieux s’assurer de bénéficier de la dernière mise à jour d’iOS (la 14.3) pour s’assurer la meilleure compatibilité possible.

A priori, toutes les fonctionnalités essentielles sont là. On retrouve sa ludothèque, on peut lancer ses jeux, et connecter sa manette Bluetooth ou le Stadia Controller sans aucun problème. Seul absent notable : Google Assistant, qui est intégré au cœur de l’application native Stadia, mais absent de la PWA.