Nouvelle app Steam : entre connexion par QR Code et interface complètement refondue

Toujours gratuite et disponible sur iOS (App Store) et Android (Play Store ou APK), Steam sur mobile a totalement revu son interface et même son infrastructure. De quoi profiter de meilleures performances pour parcourir le magasin de jeux et consulter sa propre ludothèque et les éléments liés (guides, discussions, etc.). Par ailleurs, il est maintenant possible d'installer ses jeux et mises à jour à distance sur son ordinateur depuis son appareil mobile comme ce que proposent les constructeurs console.