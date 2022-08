Discord fait peau neuve sur Android et promet une parité des nouveautés avec iOS

L’application Discord sur Android profitera de ce passage sous React Native pour dévoiler quelques modifications d'ordre visuel et proposera notamment une police par défaut désormais plus grande et plus proche de ce que nous connaissons du côté d'iOS. De manière générale, Discord sera mieux pensé pour l'OS de Google et les clients Android bénéficieront dorénavant de mises à jour simultanées par rapport aux clients du système d’exploitation de la marque à la pomme.