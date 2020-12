Le hub d'actualités Steam se repense pour afficher des informations pertinentes autour de vos jeux

Première section affichée : « Vos actualités et événements ». S'y trouvent deux onglets. Le premier affiche des billets postés par les développeurs de jeux que vous possédez, suivez ou possédez en liste de souhaits : annonces, événements, mises à jour, etc. Le second se consacre aux événements à venir dans vos jeux, et il est notamment possible d'y créer des rappels.

Ensuite, vient la section « Actualité et événements internationaux ». Plus générale, celle-ci vient à la fois afficher des actualités officielles en provenance de Steam, mais aussi des articles sur des jeux dits « populaires ». Notez que si vous souhaitez masquer une source, il suffit d'appuyer sur les « … » en bas à droite d'un article.

Enfin, dans « Découvrir », se trouve une section dédiée aux groupes de curation d'actualités. Des sites web d'actualité et les groupes de curations suivis par le joueur peuvent y afficher directement leurs articles. Les sources externes ne sont aujourd'hui pas encore bien nombreuses, mais nul doute que cela devrait changer à l'avenir.