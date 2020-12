Back 4 Blood, l'héritier de Left 4 Dead, débute sa phase d'alpha fermée le 17 décembre

Si Back 4 Blood est prévu pour une sortie le 22 juin prochain sur PC, Xbox Series / One, PS4 et PS5, seuls les joueurs de la première machine sont conviés à participer à l’alpha.

Tout au long du week-end, les heureux participants pourront découvrir la carte d’Evansburg et ses dangereux habitants qui, cette fois, ne sont pas appelés des zombies mais « riddens ».

Rappelons l’objectif : une escouade de quatre joueurs doit s’armer pour se frayer un passage à travers des hordes de monstres afin d’atteindre le point d’extraction. Sur son chemin se dresseront des ennemis spéciaux et particulièrement retors, mais aussi quelques événements aléatoires qui corseront d’autant plus la difficulté (brouillard épais, plus de munitions, apparition soudaine d’un énorme groupe d’ennemis…).