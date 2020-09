Dans une semaine, Left 4 Dead 2 va recevoir sa première mise à jour majeure depuis des années

Tout d'abord, en plus d'une nouvelle campagne logiquement baptisée « The Last Stand » (initialement une ancienne carte en mode survie retravaillée pour l'occasion), 26 nouvelles cartes en mode survie et quatre cartes en mode collecte seront au programme aux côtés de nouveaux succès.

Pour remplir ces cartes, les infectés du premier Left 4 Dead seront de retour et deux nouvelles armes de corps à corps (une pelle et une fourche) permettront de les tuer. Toujours côté ajouts de contenu, deux nouvelles mutations baptisées Rocketdude et Tank Run permettront de varier les plaisirs.

Et ce n'est pas tout, puisque de nouvelles animations améliorées pour les armes à feu et les personnages ont également été créées, tandis que des dialogues audio jusque là inutilisés seront ajoutés pour les survivants. Enfin, pour les amateurs de PvP, de l'équilibrage sera également au menu, tandis que des corrections de bugs et d'exploits seront apportées à tous les étages.