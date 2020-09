27 ans après, DOOM et DOOM 2 reçoivent une mise à jour pour « écrans larges »

Comme il le résume sur son blog Slayersclub, Betheda ajoute de multiples fonctionnalités alors que le vénérable ancêtre se rapproche des 30 ans. Il est ainsi question de prendre en charge les écrans « larges », entendez par là le 16:9 qui faisait logiquement défaut en 1993.

On dispose ainsi d'un champ de vision étendu et tous les écrans titres / intermédiaires ont été passés au 16:9. Sur PC, les joueurs bénéficient également de la prise en charge Steam bien qu'il reste possible de lancer les versions DOS de manière distincte.

Sur PC toujours, mais aussi sur PS4 et Switch, il devient possible d'utiliser le gyroscope de son contrôleur pour la visée. Un nouveau mode de jeu encore plus difficile - le Ultra-Violence+ - a été ajouté, mais les bons vieux cheat codes - idclip et ses copains - sont de nouveau fonctionnels.

Enfin, la prise en charge des mods DeHackEd est assurée et la version iOS du jeu profite de nouveaux contrôles tactiles ainsi que de la prise en compte des contrôleurs.