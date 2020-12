Héritier de Dead Space, The Callisto Protocol veut être le jeu le plus terrifiant de la next-gen

Si des questions de propriété intellectuelle empêchent Striking Distance d’utiliser le nom Dead Space, The Callisto Protocol est bel et bien l’héritier de la saga de jeux horrifiques sortis entre 2008 et 2013.

À la tête du projet : Glen Schofield. Le créateur de Dead Space revient donc aux affaires, et s’enorgueillit de la réputation de ses précédents jeux. « D’après ce que j’ai entendu, Dead Space était l’un des jeux les plus terrifiants de sa génération, et je veux faire de même sur next-gen, ou ce qui est aujourd’hui considéré comme génération actuelle », confesse le créateur dans les colonnes de IGN.

Si l’on ignore encore la forme concrète que prendra The Callisto Protocol, on retrouvera le contexte de colonisation spatiale qui a fait les belles heures des jeux de Visceral Games. On incarnera également un personnage à la troisième personne dans ce qui est déjà défini comme un shooter. Mais un élément plus inattendu s’ajoute à cela : The Callisto Protocol s’intègre dans l’univers étendu de… PUBG.