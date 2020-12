Épileptiques photosensibles : vous pouvez enfin jouer à Cyberpunk 2077 sans (trop) risquer de crise

Évidemment alerté depuis, CD Projekt RED avait commencé par ajouter un message d’avertissement plus clair à destination des joueurs épileptiques. En fin de semaine dernière, la version 1.0.4 du jeu corrigeait manifestement ce problème pour de bon.

En lisant le patch note de cette version, on apprend que « les effets de flash des danses sensorielles ont été modifiés afin de réduire le risque de déclenchement d’une crise d’épilepsie. Les effets ont été amoindris et les flashs réduits en intensité et en fréquence ». Une excellente nouvelle pour les personnes photosensibles donc — même si, par essence, Cyberpunk 2077 représente toujours un potentiel danger pour eux.

Le patch 1.0.4 de Cyberpunk 2077 est d’ores et déjà disponible sur PC, PS4 et PS5, et ne devrait pas tarder à arriver sur Xbox One et Xbox Series X | S.