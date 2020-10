L'intriguant Scorn se dévoile un peu plus sur Xbox Series X dans une vidéo de gameplay

Dans Scorn, le joueur incarne un personnage pratiquement dénué de vêtements… Et de peau. Il évolue dans une immense et mystérieuse structure mêlant mécanique et organique, pour un résultat des plus dérangeants.

Muni d'une arme aux multiples fonctions et usages, le personnage pourra, à l'instar d'un metroidvania, visiter la structure et en résoudre les nombreuses énigmes, comme il l'entend, à condition de disposer des outils nécessaires.

Il rencontrera également d'étranges et grotesques créatures que son arme aux différentes configurations devrait pouvoir terrasser. Pour coller à l'ambiance horrifique et oppressante du jeu, le gameplay se montre résolument lent.

Scorn sortira en exclusivité sur Xbox Series X | S et PC en 2021.