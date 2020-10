Le rogue-lite français ScourgeBringer sort d'Early Access et propose un trailer pour l'occasion

ScourgeBringer place le joueur dans la peau de Kyhra, une guerrière redoutablement agile et dernier espoir de son clan contre le ScourgeBringer, une gargantuesque machine qui pourrait signifier à la fois la fin et le salut de l'humanité.

Kyhra va devoir tailler son chemin dans le ScourgeBringer à coups de katana, accompagnée de BLAST.32, un petit robot faisant office d'arme à distance. Croisement entre Dead Cells et Celeste, le jeu propose de l'action-plateforme frénétique accompagnée d'une bande-son que les derniers jeux DOOM ne renieraient pas.

Rogue-lite oblige, le Game Over sera monnaie courante et chaque run rendra Kyhra toujours plus puissante. Les développeurs ont toutefois estimé que le jeu dans sa forme Early Access était un peu trop facile et ont décidé de corser méchamment les choses.

Vous pouvez en témoigner dès maintenant sur Steam avec une promotion spéciale de -15% (14,44 € au lieu de 16,99 €) valable jusqu'au 28 octobre.