L'énervé Ghostrunner lâche un trailer et une démo sur Steam

À venir sur PC, PS4 et Xbox One cette année, le FPS futuriste dopé au parkour Ghostrunner se paye un trailer et surtout une démo temporaire sur Steam.

Dans le jeu Ghostrunner, vous incarnez un ninja du futur dans une ville cyberpunk. Votre mission : trouver vos origines et tailler votre voie à grands coups de katana dans des ennemis qui vous tueront d'un seul coup. Il faudra donc se montrer agile et rapide, tout en utilisant les murs, le décor et vos quelques pouvoirs pour sauter et atteindre vos adversaires de la manière la plus optimisée possible.

Pensé avant tout pour les amateurs de challenge, de die and retry et de speedrun, le jeu propose dès aujourd'hui une démo sur Steam. Celle-ci ne sera en revanche disponible que jusqu'au 13 mai prochain. Il vous reste donc quelques jours pour la télécharger et battre le pitoyable score du premier essai de votre serviteur, à savoir 13 minutes et 25 secondes.