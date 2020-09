Hades est disponible sur Switch et sort d'early access sur PC

Durant le Nintendo Direct Mini du jour, le studio Supergiant Games a créé la surprise en annonçant l'arrivée de son dernier jeu, Hades, sur Nintendo Switch dans la journée. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, cette sortie sur la console portable s'est accompagnée de la fin de la période d'accès anticipé sur l'Epic Games Store et Steam.

Cette version 1.0 arrive presque deux ans après la première mouture de ce rogue-lite et dungeon crawler. Le joueur y incarne Zagreus, un prince des Enfers qui cherche à s'en échapper et qui va devoir s'allier à différentes divinités pour espérer survivre aux nombreux monstres et obstacles sur sa route.

Outre des succès et de l'équilibrage à tous les étages, cette sortie en version finale ajoute la véritable fin du jeu ainsi que de nouveaux éléments narratifs, de nouvelles musiques ou encore des éléments visuels.