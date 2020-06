Le FPS Metal: Hellsinger, va vous faire massacrer du démon en rythme

Mélangez DOOM et Painkiller, ajoutez-y un peu de jeu de rythme, et vous obtenez Metal: Hellsinger .

Dévoilé dès le premier jour de l'IGN Summer of Gaming, Metal: Hellsinger a des arguments à faire valoir pour séduire les amateurs de fast FPS, de metal et de rythme.

Edité par Funcom et développé par The Outsiders (studio suédois qui, fin avril, annulait le développement de son premier jeu, Darkborn), le titre rappelle forcément un certain Painkiller, avec une touche de rythme en plus.

Sur fond d'une bande-son metal originale assurée par les chanteurs Matt Heafy (Trivium), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Björn Strid (Soilwork) et Alissa White-Gluz (Arch Enemy), il vous faudra trucider des démons en respectant le rythme imposé par le jeu. Celui-ci proposera une campagne scénarisée narrée par Troy Baker, ainsi qu'un mode défi pour les plus motivés.

Rendez-vous l'an prochain sur PC et consoles (d'actuelle et nouvelle génération) pour voir comment aura évolué le gameplay pré-alpha dévoilé cette semaine.