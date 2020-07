Halo Infinite : une séquence de gameplay qui interroge

Dernier point essentiel confié par les développeurs au site IGN, le jeu optera pour une structure jeu-service et verra son contenu évoluer au fil des années. Le studio pense que Halo Infinite perdurera sur 10 ans et espère « le construire au fur et à mesure avec nos fans et notre communauté ». Ainsi, un monde ouvert et évolutif pourrait aussi expliquer les lacunes techniques observées.