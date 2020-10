Gears 5 sur Xbox Series X : 10 min de gameplay optimisé next-gen [4K60]

Microsoft a beaucoup communiqué sur la rétrocompatibilité de ses consoles next-gen, et la plupart des titres Xbox One seront jouables sur les Series X|S. Gears 5 en fait partie, et bénéficiera d'un patch disponible dès le 10 novembre pour profiter des améliorations permises par le nouveau hardware.

C'est donc une version magnifiée en 4K et 60 images/sec que nous vous proposons aujourd'hui en vidéo. Le titre proposera également un mode 120 images/sec réservé au multijoueur, pour les heureux propriétaires de TV compatibles.