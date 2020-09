Gears Tactics sur Xbox One, Series X et Series S à partir du 10 novembre

Cela ne pouvait toutefois pas durer et nous apprenons aujourd'hui que Microsoft attendait simplement l'arrivée de sa nouvelle génération de consoles pour y porter Gears Tactics. Le jeu de stratégie sera même ce que l'on appelle un titre de lancement pour les Xbox Series S et Xbox Series X.

Gears Tactics déboulera donc le 10 novembre prochain, date de sortie de la nouvelle génération. Notez bien qu'une version Xbox One sera aussi disponible le même jour. Pour en apprendre davantage sur le jeu de Splash Damage, nous vous invitons à consulter notre test de Gears Tactics version PC. Enfin, soulignons que nous n'avons pour l'heure aucune idée des différences entre les moutures PC, Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X…