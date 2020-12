Resident Evil Village : des images d'une version en développement fuitent

Le refus de Capcom de céder à une attaque par ransomware en novembre dernier lui avait déjà coûté la fuite d'une potentielle date de sortie en avril pour Resident Evil Village, entre autres nombreuses révélations.

Aujourd'hui, ce sont des visuels d'une version en développement qui fuitent. L'on peut y voir des données utilisées par les développeurs pour les aider dans leur travail.

Figurent sur ces visuels différentes créatures et protagonistes dans un décor et une ambiance qui peuvent rappeler à s'y méprendre Bloodborne. Ces quelques visuels sont encore consultables via la source ci-dessous.

Pour l'heure, malgré la fuite d'une potentielle sortie en avril, Resident Evil Village est attendu sans précisions supplémentaires pour 2021 sur Xbox One, Xbox Series X | S, PS4, PS5 et PC, avec une attention particulière portée sur les graphismes next-gen.