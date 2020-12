Cyberpunk 2077 : un problème empêche l'utilisation des threads de processeurs AMD à leur plein potentiel

Selon l'expérience du joueur, appuyée par des tests poussés réalisés par PC Games Hardware, les performances de Cyberpunk 2077 sur des processeurs AMD sont en deçà des résultats attendus.

Et pour cause, le jeu n'exploite pas tous les threads du processeur, et ce même sur un processeur de 6 cœurs et 12 threads, ce qui impacte assez fortement les performances. La meilleure manière de s'en rendre compte, pour les détenteurs de puces AMD, est de lancer le jeu et de consulter l'activité du processeur sur le gestionnaire des tâches.

Si seule une partie des threads est pleinement utilisée, c'est qu'il y a un glitch dans le système.