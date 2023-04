Accusé de plagiat, ce jeu quitte Steam pour se réfugier sur BitTorrent

Twitter ne disposant pas de restrictions à ce sujet, l'annonce a été faite par ce canal. Nexon veillait cependant au grain, et le tweet en question a été rapidement masqué « en réponse à un signalement de la part de l'ayant droit ». Cela n'a toutefois pas empêché des dizaines de milliers de joueurs qui avaient apprécié le jeu d'utiliser le torrent pour le télécharger, avec près de 20 000 seeders actifs.

IRONMACE s'est également fendu d'instructions pour télécharger et profiter de la dernière version de Dark and Darker sur un serveur Discord. Pour l'heure, ce canal de discussion est encore ouvert. Mais compte tenu de la persistance de Nexon à vouloir rayer ce jeu de la carte, ce n'est peut-être plus qu'une question de temps avant que la situation devienne encore plus sombre pour le studio.