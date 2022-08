Piratage massif : plusieurs jeux Blizzard sont disponibles actuellement sur Discord

Ce n'est un secret pour personne, l'aura d'Activision Blizzard a été fortement entachée ces dernières années. Monétisation douteuse de ses jeux, affaires de harcèlement sexuel et moral en son sein ou connexion obligatoire pour jouer à des jeux même en solo : les raisons derrière la perte de confiance des joueuses et joueurs à l'égard du géant américain sont nombreuses.

Ce sont notamment les griefs du groupe Blizzless Project, opérant en toute vraisemblance en Russie, à l'égard de la société. Il pointe du doigt également, en plus des récentes bévues d'Activision Blizzard, la façon dont ont été traités les joueuses et joueurs russes à la lumière du terrible conflit opposant l'Ukraine et la Russie. Il explique ainsi que « les joueuses et joueurs peuvent acheter un jeu et se voir supprimer le droit d'y jouer selon les lubies des éditeurs ».



Pour montrer son mécontentement, le groupuscule a réussi à supprimer l'obligation d'une connexion obligatoire sur les remasters de grands classiques de Blizzard. StarCraft : Remastered, Warcraft III : Reforged (le fameux) et Diablo II : Resurrected peuvent ainsi être récupérés gratuitement sur le Discord de Blizzless Project (une opération à ses risques et périls, bien entendu). Ces versions permettent donc de (re)découvrir les grands classiques de Blizzard remis au goût du jour, même en mode hors connexion.