Blizzard a perdu 29% de ses joueurs en 3 ans

Blizzard est à pied d’œuvre sur de nombreux chantiers en ce deuxième trimestre 2021. Certains ont peut-être pu s’y essayer : Diablo II Ressurected figure parmi les projets les plus importants de l’entreprise pour l’année à venir. Ce remaster / remake (on vous laisse en débattre dans les commentaires) du hack n’ slash iconique est en effet prévu pour cette année sur PC et consoles d’ancienne et de nouvelle génération.

En 2021 toujours nous pourrons aussi découvrir Diablo Immortal. Une version mobile qui, si elle a pu être regardée de haut après son annonce, a finalement donné à voir un certain respect du matériau d’origine.

Plus loin dans le calendrier nous trouvons Diablo IV. Annoncé en 2019, ce nouvel opus n’est pas près de voir la lumière au bout de la crypte. Rappelons que Diablo III avait d’abord été montré en 2008 avant de sortir quatre ans plus tard.

Enfin, il y a Overwatch 2. Également annoncée à la BlizzCon 2019, la suite du FPS compétitif de 2016 devrait quant à elle arriver un peu avant Diablo IV d’après les bruits de couloir.

Bref vous l’aurez compris : la route semble encore longue pour que Blizzard retrouve ses couleurs. Entre les différentes polémiques entourant l’entreprise (les disparités salariales, l’affaire Blitzchung …) et la déception Warcraft III : Reforged , on ne peut pas dire que la confiance soit au beau fixe.