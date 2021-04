Diablo II Resurrected : aux sources du mal ?

Alors bien sûr, on parle du remaster d’un jeu qui accuse plus de vingt ans au compteur et il aurait été incroyable que Vicarious Visions n’arrive pas à le rendre plus joli. Non, le plus important est ailleurs : le studio est parvenu à faire évoluer le matériel de base tout en conservant son style, son ambiance. Pour s’en convaincre, les développeurs ont intégré cette petite subtilité qui permet, en une pression sur la touche ‘G’, de basculer entre deux modes de représentation graphique : la version originelle, enfin presque puisqu'on profite tout de même du 800 x 600 introduit par Lord of Destruction en 2001, et la version remastérisée. Forcément, la différence fait bien plus que sauter aux yeux.