Pourquoi CD Project RED (The Witcher, Cyberpunk) a poussé GOG-Games à se retrancher dans le Dark Web ?

Depuis 2011, le site pirate fait de la résistance, car utilisant un hôte ignorant les avertissements relatifs au DMCA. Mais cela a changé lorsque l'équipe légale de GOG a envoyé un e-mail directement à l'administrateur du site à l'attention de la société fournissant les services d'hôte.

« Le site porte atteinte au nom GOG en proposant de télécharger illégalement des jeux du groupe CD Projekt RED et des jeux tiers, ainsi que la marque et les droits d'auteur relatifs à CD Projekt RED, The Witcher et Cyberpunk 2077. Nous sommes déterminés à faire fermer le site et vous demandons de traiter la situation avec la plus haute importance », indique en substance le mail.

Craignant d'être trainés devant les tribunaux, les opérateurs de GOG-Games.com ont préféré débrancher la prise… temporairement. L'équipe s'est fendue d'une excuse auprès d'utilisateurs ayant fait une donation au site pirate, en leur indiquant vouloir migrer sur le Dark Web.