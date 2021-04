GOG : malgré une politique de remboursement généreuse, seuls 1,39 % des joueurs veulent récupérer leur argent

GOG ne s’est pas embarrassé de petites lettres en bas du contrat. Tous les achats réalisés sur sa plate-forme sont éligibles à un remboursement total dans les 30 jours, sans condition. Il est évident que certaines personnes ont pu profiter de ce système très avantageux. Mais le dernier rapport financier de l’entreprise polonaise indique que ces comportements sont marginaux.

Dans ce rapport, Good Old Games révèle que le taux de remboursement du site ne serait que de 1.39%. Et ce chiffre englobe bel et bien la nouvelle politique dont nous parlions plus haut, car le rapport couvre l’année fiscale 2020/2021, démarrant et se terminant au mois de mai.