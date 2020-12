Cyberpunk 2077 : Sony et Microsoft refusent le remboursement du jeu... pour de bonnes raisons

La réponse à cet imbroglio est finalement assez simple : CD Projekt RED n’avait absolument aucun droit de promettre des remboursements aux joueurs PS4 et Xbox One. Et c’est l’éditeur lui-même qui le dit.

« Il faut comprendre une chose : Microsoft et Sony ont leurs propres politiques de remboursement pour chaque produit distribué sur leur magasin en ligne », pose Michał Nowakowski, membre du conseil d’admistration de CD Projekt RED lors d’une conférence téléphonique ayant eu lieu hier. « Malgré plusieurs articles que j’ai lus prétendant que c’est à nous de débloquer la situation, ce n’est pas le cas — ces politiques sont en place et ont toujours été en place; elles ne nous offrent pas de passe-droit. Quiconque a acheté un jeu sur le PlayStation network ou le Microsoft Store peut demander un remboursement, et si cela rentre dans le cadre [des politiques de remboursement], la plupart du temps définies par le temps d’utilisation, peut l’obtenir ». Et l’homme de résumer encore que « nos procédures avec Microsoft et Sony ne sont pas différentes qu’avec un autre jeu sorti sur n’importe quelle autre plateforme. Je veux déclarer ici qu’il y a l’air d’y avoir eu de l’incompréhension ». Au moins, c’est clair.

Aussi, permettons-nous de traduire en des termes plus clairs la « promesse » de CD Projekt. Si vous avez acheté Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One, et que la mauvaise presse qui entoure ses versions vous a échaudé, vous pouvez obtenir remboursement de la version numérique sur le PlayStation ou le Microsoft Store… à condition que votre achat date de moins de 14 jours, et que le jeu n’ait pas encore été téléchargé sur votre console.

Espérons pour l’éditeur polonais qu'il dépensera davantage de points de compétence en « communication de crise » à l’avenir, plutôt que d’investir massivement dans le bluff.