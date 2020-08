Control : 505 Games explique pourquoi seule l'Ultimate Edition bénéficiera d'une version next-gen

Plus bas, dans ce qui prend la forme d’une Foire aux Questions, l’éditeur tente de faire passer une idée qui serait finalement au cœur du problème : Control et Control Ultimate Edition seraient deux versions très différentes du jeu de Remedy. Et la dernière est la seule à pouvoir tirer parti des bénéfices techniques des PlayStation 5 et Xbox Series X.

Une explication qui peine à convaincre, surtout face à un CD Projekt RED ou à d’autres qui ont déjà assuré que Cyberpunk 2077 sera mis à niveau sans surcoût sur les consoles de future génération.

En guise de consolation, 505 Games veut rassurer les joueurs actuels de Control en leur rappelant que le jeu et ses extensions seront de toute façon jouables grâce à la rétrocompatibilité sur PS5 et Series X. Sans toutefois pouvoir bénéficier du fameux ray tracing, ou profiter d’un frame rate plus décent que sur les consoles actuelles.