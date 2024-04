Steam arrête de rembourser ceux qui ont joué plus de deux heures à un titre en accès anticipé

Jusqu'à récemment encore, Valve faisait preuve d'une grande indulgence à l'égard de sa communauté Steam concernant sa politique de remboursement. En effet, les joueurs étaient jusqu'alors en droit de demander à récupérer leur argent, à condition de ne pas avoir joué plus de deux heures à un titre après son lancement (et que la demande ne soit pas formulée au-delà de 14 jours après la date d'achat). Cependant, Valve a fraichement annoncé qu'elle ne dédommagerait plus les personnes ayant passé plus de deux heures sur un jeu en accès-anticipé.