Steam s'essaye à l'essai gratuit de jeu pendant 90 minutes, à commencer par une pépite

Une autre question vient à l'esprit : avec cet essai gratuit, Valve souhaiterait-il limiter la pratique autour du remboursement des jeux ? Avec sa politique de remboursement assez aisée et généreuse, de nombreux joueurs utilisent cette méthode comme une « démo » afin de tester des jeux avant de les conserver ou non. En effet, il faut simplement avoir joué moins de deux heures et faire une demande au maximum 14 jours après l'achat d'un jeu pour être quasi systématiquement remboursé par Steam. À moins qu'il ne s'agisse surtout d'une initiative d'EA afin d'inciter plus de personnes à acheter Dead Space. Quoi qu'il en soit, bon essai !