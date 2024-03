Steam bat un nouveau record d'affluence et confirme sa position de plateforme de référence sur PC

Le dimanche, c'est jour de messe pour certains, mais c'est aussi journée gaming pour d'autres. Ce moment de repos par excellence est l'occasion d'allumer son ordinateur ou sa console et de se lancer dans une partie endiablée de son jeu vidéo préféré. Pour preuve : selon SteamDB, la plateforme de Valve vient d'établir un nouveau record ce dimanche 3 mars : celui du nombre d'utilisateurs connectés au même moment partout dans le monde.

Pas moins de 34 649 583 joueurs avaient lancé Steam à un instant précis de la journée. Un chiffre impressionnant alimenté par des classiques comme Counter-Strike 2, DOTA 2 ou encore PUBG, des titres joués par des centaines de milliers d'utilisateurs, voire des millions pour le premier.

Palworld et HELLDIVERS 2 étaient également deux bonnes raisons de se connecter à la plateforme. Si le premier est désormais loin de son pic d'activité du 24 janvier, atteignant deux millions de joueurs au même moment, il reste dans le top 10 des jeux les plus populaires sur Steam. Le second bénéficie d'un classement plus favorable en ce début de mois de mars, et reste la bonne surprise de février.