Le top 10 des jeux vidéo que l'on attend avec impatience en 2024

Ce top 10 ne manque pas de suites à des titres mémorables, et tel est ainsi le cas de Like a Dragon: Infinite Wealth. La rédaction a donc hâte de retrouver l'exubérant Ichiban Kasuga dans ses nouvelles aventures, qui s'annoncent encore plus folles, si une telle chose est possible ! Petite cerise sur le gâteau : un mode à part entière qu'Animal Crossing n'aurait pas renié, et sur lequel nous allons sans doute nous perdre des heures durant. Vivement le 26 janvier !