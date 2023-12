Black Myth Wukong : le sublime voyage vers l'ouest se trouve enfin une date de sortie

Patience est mère de vertu, et voilà que nous connaissons enfin la date de sortie du jeu indépendant de Game Science : le 20 août 2024. Cela a été annoncé via la bande-annonce en introduction de cet article, qui nous impressionne encore une fois par son échelle titanesque.

Le gameplay n'a pas l'air d'être en reste non plus, avec des combats nerveux et dynamiques contre des créatures gargantuesques qui n'ont pas à rougir d'un certain God of War. Le voyage vers l'ouest s'annonce semé d'embûches, et nous espérons que le résultat manette (ou clavier/souris) en main s'avèrera à la hauteur. Rendez-vous en août, bâton en main (et machine bien accrochée sur PC), pour débuter ce voyage épique !