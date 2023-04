Le top 5 des jeux vidéo à ne pas manquer en avril

On enchaîne avec ce que l'on peut littéralement appeler un retour d'entre les morts. Après un très bon premier opus sorti en 2011 campé par Techland (Dying Light) et un trailer remontant à l'E3 2014, Dead Island 2 sort enfin la tête de l'eau, par l'entremise cette fois de Deep Silver, le 21 avril sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Même si les jeux de zombie n'ont plus autant la cote, cette suite très attendue pourrait en redorer le blason. Exit l'île fictive de Banoi, l'intrigue se place cette fois non pas sur une île, mais à Los Angeles. L'occasion de nous proposer un joli chaos digne des plus grands nanars hollywoodiens à base de zombies, avec le gameplay bac à sable qui a fait le renom de la franchise et une violence encore plus jouissive et débridée. On salive déjà.