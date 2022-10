Minecraft, Minecraft Dungeons, Minecraft Legends : quelles nouveautés arrivent ?

Dans l'optique d'apporter de la diversité au niveau des avatars disponibles, Mojang ajoutera sept skins par défaut supplémentaires à Minecraft. Ils se nomment Makena, Noor, Efe, Kai, Ari, Sunny et Zuri. Tous rejoindront Alex et Steve à partir du 29 novembre prochain. Par ailleurs, un DLC Batman sera déployé le 18 octobre. Le pack contiendra des personnages emblématiques du comics et une réplique en blocs de Gotham City.