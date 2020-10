Minecraft : le compte Microsoft bientôt obligatoire pour la Java Edition

Dans une FAQ, Mojang explique que la connexion à un compte Microsoft offrira divers avantages. Ainsi, les joueurs pourront utiliser l'authentification à deux facteurs, profiter d'un contrôle parental renforcé et bloquer des messages du chat ainsi que des invitations bien spécifiques. De plus, cela permettra de relier les différents jeux de la licence Minecraft sur un seul et même compte.