Le Minecraft Live annuel se tiendra le 3 octobre

Les fans de la licence (entre les mains de Microsoft depuis quelques années) ont donc rendez-vous le 3 octobre prochain (à 19h00 en France) pour suivre le Minecraft Live 2020.

À cette occasion, le jeu profitera de diverses mises à jour et Mojang dévoilera d'importantes nouveautés à venir, revenant également sur toute l'actualité liée au jeu, et notamment Minecraft Dungeons et Minecraft Earth.

Rendez-vous est pris pour le mois prochain donc.